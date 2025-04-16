Воинские мемориалы благоустроят в Солнечногорске к 1 мая

Обелиски, мемориалы и воинские захоронения, расположенные в Солнечногорске, приводят в порядок в преддверии 80-летия Победы. Работы по благоустройству завершат к 1 мая.

«Подрядная организация приняла на себя обязательства до 1 мая все работы произвести — это замена плитки, покраска и приведение памятника в порядок. Мы обязательно ко Дню Победы памятники, которые находятся на территории городского округа, приведем в порядок, чтобы почтить память павших героев, возложить цветы», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Братскую могилу советских воинов и стелу памяти воинам-освободителям в Тимонове осмотрел первый замглавы округа Александр Кузьмин, чтобы определить объем восстановительных работ.

В братской могиле советских воинов в деревне Тимоново покоятся более 530 бойцов, отдавших свои жизни в боях за оборону Москвы и освобождение Солнечногорска.

На территории округа расположены 52 воинских мемориала. В рамках благоустройства памятники промывают и ремонтируют, обновляют краску, плитку, стригут кустарники, белят бордюры и деревья.