Воинские мемориалы благоустроят в Солнечногорске к 1 мая

Обелиски, мемориалы и воинские захоронения, расположенные в Солнечногорске, приводят в порядок в преддверии 80-летия Победы. Работы по благоустройству завершат к 1 мая.
Братскую могилу советских воинов и стелу памяти воинам-освободителям в Тимонове осмотрел первый замглавы округа Александр Кузьмин, чтобы определить объем восстановительных работ.
«Подрядная организация приняла на себя обязательства до 1 мая все работы произвести — это замена плитки, покраска и приведение памятника в порядок. Мы обязательно ко Дню Победы памятники, которые находятся на территории городского округа, приведем в порядок, чтобы почтить память павших героев, возложить цветы», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.
В братской могиле советских воинов в деревне Тимоново покоятся более 530 бойцов, отдавших свои жизни в боях за оборону Москвы и освобождение Солнечногорска.
На территории округа расположены 52 воинских мемориала. В рамках благоустройства памятники промывают и ремонтируют, обновляют краску, плитку, стригут кустарники, белят бордюры и деревья.
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