«Воевали достойно и мужественно». Андрей Воробьев вручил награды трем бойцам СВО в Подмосковье

Трех бойцов подразделения БАРС наградили в Подмосковье. Они проявили особое мужество и героизм на фронте. Медали и ордена добровольцам вручил губернатор Андрей Воробьев.

«Здесь присутствуют те, кто с первого дня защищают нашу страну. Свои награды сегодня получат ребята, которые воевали достойно, мужественно и очень приятно, что это жители нашей Московской области», — сказал губернатор. В отрядах БАРС служат как опытные офицеры, так и молодые бойцы. Многие из них отличаются особым героизмом.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор вручил Орден Мужества майору с позывным «Амур». Родом из Самары, мужчина переехал в Подольск в 2013 году. На Донбасс он отправился вместе с товарищами сразу после начала боевых действий в 2014-м. «Сражались на горячих направлениях, всякое видели. Было ли страшно? Конечно, мы же все люди. Но это наша работа, нужно с достоинством нести честь офицера. Будущему поколению хотел бы пожелать — не забывать свою историю», — поделился он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Еще один герой — рядовой с позывным «Ставр» из Домодедова. После начала СВО он стал собирать и отвозить на фронт гуманитарную помощь. В 2024 году мужчина подписал контракт и сам отправился на передовую. Андрей Воробьев вручил ему медаль «За отвагу». Такую же награду получил боец из Люберец с позывным «Хартун». Раньше он работал учителем английского языка, а теперь — гранатометчик.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«В этом зале мы регулярно встречаемся по торжественному поводу и всегда имеем возможность познакомиться не только с нашими героями, но и с членами их семей. Сегодня вы пришли не одни, а со своими близкими, в том числе совсем маленькими детьми. Дай бог вам здоровья, мира и всем нам победы», — сказал Воробьев.