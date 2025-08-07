Военный музей в Подмосковье организовал экскурсию для центра помощи семье и детям

Сотрудники компании «Экоразвитие-МО», которая занимается вопросами обращения с отходами в Подмосковье, организовали для воспитанников Центра помощи семье и детям «Гармония» экскурсию в Центральный музей Вооруженных Сил России. Компания работает под руководством Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ребята побывали на обзорной экскурсии по основным залам музея, где собраны более 840 тысяч экспонатов. Им рассказали об истории российской армии — от первых регулярных частей до современных вооруженных сил. Дети познакомились с образцами военной техники и формы, узнали о подвигах солдат и офицеров, об известных героях, участвовавших в военных действиях. Им также показали модель боевого самолета и копию Знамени Победы.

Особенно ребят впечатлила уличная экспозиция. Они смогли вблизи увидеть настоящие самолеты, вертолеты, танки и катер. Экскурсоводы рассказали, как и зачем использовалась эта техника, и поделились интересными фактами из истории ее создания.