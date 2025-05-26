Военный марш-бросок прошел у деревни Шишково в Волоколамске

Марш-бросок «Волоколамский рубеж» состоялся у деревни Шишково. В нем приняли участие 12 команд — воспитанники вузов и военно-патриотических клубов.

Участников поприветствовал от лица главы Волоколамского округа Натальи Козловой ее заместитель Алексей Винтов.

«Сегодняшний марш-бросок проходит здесь, на волоколамской земле, уже в седьмой раз. На этом рубеже юные защитники Отечества утверждают верность боевым традициям наших великих предков. И именно здесь мы отдаем дань памяти героям, вставшим на защиту Родины», — отметил заместитель главы Волоколамского округа Алексей Винтов.

Ветераны, военнослужащие, курсанты военных училищ, студенты московских вузов, представители военно-патриотических клубов, местные жители, сотрудники администрации Волоколамского округа почтили память кремлевских курсантов, павших смертью храбрых в боях с фашистами осенью 1941 года. Они возложили цветы на братском захоронении в селе Ярополец.

Соревновательная часть прошла у деревни Шишково. Команды пробежали с макетами оружия 1941 года пять километров по пересеченной местности. В марш-броске участвовали воспитанники волоколамского военно-патриотического клуба «Спецвзвод». Они продемонстрировали превосходную спортивную подготовку и уступили лишь сборной Московского высшего общевойскового командного училища. Третьей стала команда военного университета Министерства обороны Российской Федерации.