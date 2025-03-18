Военный из Кубинки сыграл свадьбу в парке «Патриот» в Одинцове

В парке «Патриот» в Одинцовском округе прошла торжественная церемония регистрации брака военнослужащего 45-й бригады Кубинки и его возлюбленной. Кирилл и Анна решили оформить отношения в ЗАГСе в храме Вооруженных сил Российской Федерации.
Возлюбленные обменялись кольцами, а затем возложили цветы к памятнику «Матерям победителей» и ударили в колокола.
«Этот день стал не только началом их совместного пути, но и праздником для всех присутствующих, напоминая о том, что даже в условиях службы и военных будней есть место для любви и счастья», — отметили в Министерстве социального развития Подмосковья.
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