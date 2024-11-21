Военные в Лосино-Петровском поучаствовали в географическом диктанте

Активисты «Движения первых» школы № 2 и военные срочной службы гарнизона «Чкаловский» приняли участие во Всероссийском географическом диктанте. Мероприятие проводится с 2015 года по инициативе президента России Владимира Путина.

Диктант состоит из 30 заданий, разделенных на два блока про уровню сложности. Каждому участнику присваивают индивидуальный номер, по которому он сможет узнать результат на сайте географического диктанта после 12 декабря 2024 года.