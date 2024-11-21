Военные в Лосино-Петровском поучаствовали в географическом диктанте

Активисты «Движения первых» школы № 2 и военные срочной службы гарнизона «Чкаловский» приняли участие во Всероссийском географическом диктанте. Мероприятие проводится с 2015 года по инициативе президента России Владимира Путина.
Диктант состоит из 30 заданий, разделенных на два блока про уровню сложности. Каждому участнику присваивают индивидуальный номер, по которому он сможет узнать результат на сайте географического диктанта после 12 декабря 2024 года.
Участники говорят, что акция побуждает открыть учебник, карту или интернет, чтобы лучше узнать историю России.
Мероприятие проводится Русским географическим обществом по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Оно направлено на повышение интереса к географии страны среди населения.