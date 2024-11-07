Военные трофеи из зоны СВО представят на фестивале музеев в Химках

Масштабный фестиваль школьных музеев в Химках будет посвящен историческому наследию округа. Ключевыми экспонатами станут военные трофеи.

Жители смогут познакомиться с прошлым и настоящим города, сокрытым в уникальных экспонатах. Особое внимание стоит уделить настоящим трофейным снарядам, которые в школы Химок передали участники специальной военной операции.

«Школьные музеи знакомят юных жителей с историей. А этот фестиваль станет не только местом для поглощения новых знаний, но и площадкой для творчества молодежи», — отметила муниципальный депутат Галина Болотова.

Напомним, выставка будет действовать до 5 декабря. Увидеть уникальную экспозицию каждый желающий сможет в музейном комплексе «Артишок» в парке имени Льва Толстого.

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