Военные прокуроры провели прием бойцов СВО в госпитале в Сергиевом Посаде

В госпитале имени Вишневского в Сергиевом Посаде прошел прием военных прокуроров. Проходящие лечение бойцы смогли задать волнующие вопросы по поводу получения льгот и соцгарантий.

Филиал госпиталя №5 посетили заместитель военного прокурора 98 военной прокуратуры гарнизона Алексей Юдинцев и старший помощник прокурора Московской области Наталия Михлина. Они пообщались с бойцами, которые сейчас проходят лечение и реабилитацию.

«Поступившие обращения касались вопросов предоставления льгот и социальных гарантий, получения федеральных и региональных выплат», - отметили в военной прокуратуре.

Каждому обратившемуся дали подробные разъяснения. По вопросам, требующим вмешательства прокурора, организовали проверки.