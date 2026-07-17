Военные коммунальщики отремонтировали 13 объектов в Одинцовском округе

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Специалисты жилищно-коммунальных служб Минобороны России завершили текущий ремонт 13 объектов в Одинцовском округе. Работы проводят в рамках подготовки военных городков к отопительному сезону 2026–2027 годов.

Всего по плану на 2026 год специалисты должны привести в порядок 25 объектов. Большая часть работ уже выполнена или находится на завершающем этапе.

Специалисты заменяют изношенные участки инженерных сетей, ремонтируют оборудование, проводят подготовку систем отопления, промывку и опрессовку внутренних коммуникаций. Также выполняются работы по ремонту кровель, оконных блоков, фасадов и помещений.

Проведение текущего ремонта собственными силами позволит обеспечить стабильную работу коммунальных объектов в военных городках и подготовить инфраструктуру к бесперебойной подаче энергоресурсов в предстоящий отопительный период.