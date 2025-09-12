Военные и общественники одними из первых проголосовали в Подольске

В Подольске на выборах в совет депутатов округа одними из первых проголосовали военный в запасе и общественники. В восемь часов утра начали работать 139 избирательных участков.

Сотрудник Центрального архива Министерства обороны, полковник запаса Вооруженных сил России Дмитрий Тимофеев пришел на избирательный участок 2376 первым.

Староста деревни Лаговское, член Общественной палаты и ветеран Нина Печагина вместе с супругом одни из первых проголосовали в поселке радиоцентра «Романцево». Женщина вместе с супругом, заместителем председателя совета ветеранов округа Валерием Андреевичем, уже сделали свой выбор.

«Мы всегда вместе с мужем голосуем. Он со мной приходит на избирательный участок, но у него свое мнение, у меня свое. Выборы важны для того, чтобы мы продолжали работать, строить новые школы, дороги, дома культуры, проводить ремонт. Чтобы наши дети, внуки и правнуки жили благополучно. Это нужно нам, это наше настоящее и наше будущее», — отметила Нина Печагина.

Избирательные участки будут открыты три дня 12, 13 и 14 сентября с 8:00 до 20:00.