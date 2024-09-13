Военные городки в Одинцовском округе подготовят к зиме раньше срока

Специалисты жилищно-коммунального хозяйства Московского военного округа активно готовятся к отопительному сезону. В рамках работы они подписывают паспорта готовности военных городков.

В их зону ответственности входят и военные объекты Одинцова.

Паспорт готовности — это документ, который подтверждает, что все здания полностью или частично готовы к осенне-зимнему периоду. Его подписывают для того, чтобы предотвратить аварийные ситуации на объектах снабжения теплом всех потребителей.

Чтобы оформить паспорта, специалистами жилищно-коммунальных служб филиала нужно собрать необходимые документы, которые подтвердят выполнение всех работ. К ним относятся акты гидравлических испытаний и протоколы проверки оборудования. После этого паспорта готовности отправляют в органы военного управления для утверждения.

Общая готовность объектов филиала Минобороны России по Московскому военному округу — больше 85%. Всего на территории военного округа специалисты подготовят 979 военных городков.

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