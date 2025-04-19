Военную комедию «Максим Перепелица» покажут в Химках 22 апреля

В выставочном комплексе «Артишок» городского округа Химки 22 апреля состоится кинопоказ военного фильма «Максим Перепелица». Собравшиеся узнают историю создания ленты и поучаствуют в викторине.

Добрый деревенский парень Максим Перепелица отправляется служить в армию. Беззаботный главный герой, используя хитрость, старается обходить тяготы солдатской жизни. Но добродушный и сильный характер помогает ему встать на правильный путь.

Для гостей мероприятия подготовили увлекательную викторину, победили которой получат призы.

Всех желающих посмотреть фильм «Максим Перепелица» приглашают 22 апреля в 11:00 в выставочный комплекс «Артишок» по адресу: Ленинский проспект, дом № 2А. Вход на мероприятие свободный.

Отметим, в «Артишоке» регулярно организуют мастер-классы, квесты, познавательные лекции, выставки, кинопоказы, концерты и другие мероприятия.