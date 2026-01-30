Военную драму обсудили на патриотическом кинолектории в Химках

В Химках провели кинолекторий по фильму «В августе 44-го». Мероприятие прошло в рамках программы «Успех в единстве поколений».

Встречу организовали в лицее № 15. Зрители собрались, чтобы поговорить о военной драме, которая рассказывает о работе спецгруппы СМЕРШ в годы Великой Отечественной войны.

«Эта картина показывает невидимый фронт. Победу добывали не только в окопах, но и в тылу, среди лесов. Фильм учит дисциплине, ответственности и вере в товарищей», — сказала депутат Надежда Смирнова.

Депутат Артур Каримов отметил связь прошлого с настоящим.

«Принципы работы контрразведки — дисциплина, долг и самоотверженность. Эти традиции живы и сегодня, их применяют в современных условиях», — сказал он.

Кинолекторий помог жителям объединиться вокруг общих ценностей — патриотизма и уважения к истории страны.