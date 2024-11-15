Военнослужащим по контракту в Подмосковье напомнили о доступных льготах

Жителям напомнили о выплатах и льготах для заключивших контракт на военную службу в Балашихе. Предусмотрено не только финансовое поощрение, но и различные меры поддержки.

При заключении контракта в первую танковую армию в Московской области выплата составит 2,3 миллиона рублей, из них региональная — свыше 1,9 миллиона рублей, федеральная — 400 тысяч рублей.

В соответствии с воинским званием и должностью выплачивают ежемесячное денежное довольствие. Оно составляет от 204 до 242 тысяч рублей. А ежемесячная доплата для ветеранов боевых действий — 3 481 рублей.

Дополнительные выплаты последуют за каждый день участия в активных наступательных действиях, за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов, за захват или уничтожение вооружения или военной техники противника.

Действуют льготы и меры поддержки. Это кредитные каникулы, приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), освобождение от уплаты налога на имущество и сохранение рабочего места.

Также военнослужащие по контракту могут претендовать на преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности.

Есть льготы и для членов семей бойцов: кредитные каникулы, преимущества при сокращении в организации, обучение детей на бюджетной основе в вузах, внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтрак и обед в школе и продленка, кружки и секции, бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей, помощь в поиске работы и ряд других.

Полная информация о выплатах и льготах есть на сайте. Ее предоставят и по телефону горячей линии +7 495 990-77-77.

Отметим, что Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту работает в Балашихе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 24 апреля 2023 года.

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