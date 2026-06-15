Военнослужащих наградили в Солнечногорске ко Дню России

В доме культуры «Тимоново» 11 июня прошла праздничная концертная программа. Для гостей выступили творческие коллективы и группа «Интеграл».

С поздравительным словом к зрителям обратился заместитель главы округа Эдуард Машковцев. Он подчеркнул, что День России — один из величайших праздников, и выразил благодарность военнослужащим, которые ежедневно несут боевое дежурство и заботятся о рубежах страны. Начальник главного центра предупреждения о ракетном нападении генерал-майор Сергей Сучков вручил военнослужащим заслуженные награды.

Яркие и патриотические номера подарил зрителям ансамбль песни и пляски Центрального округа Войск национальной гвардии Российской Федерации. Особым сюрпризом стало выступление группы «Интеграл» — культового коллектива, созданного Бари Алибасовым в 1966 году. Группа, вернувшаяся на большую сцену, впервые исполнила для аудитории культурно-досугового центра «Тимоново» композицию «Россия молодая» из своего нового мини-альбома.

Мероприятие объединило жителей округа, представителей администрации и военнослужащих. Эдуард Машковцев отметил, что сила России — в единстве и крепости духа.