Военнослужащему в Балашихе Сергею Лысюку присвоили звание почетного жителя

На торжественном мероприятии в ДК «Балашиха» Сергей Лысюк, президент Ассоциации «Братство краповых беретов 'Витязь'», был удостоен звания почетного жителя региона. В мероприятии приняли участие сотрудники предприятий, представители воинских формирований, работники социальной сферы и руководители учреждений городского округа Балашиха, которые получили награды.

Вручение провели депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров. Среди почетных гостей были депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, директор 345-го механического завода Рустам Гатауллин и благочинный Балашихинского церковного округа Иерей Михаил Конюхов.

Игорь Брынцалов отметил, что Балашиха славится большим количеством воинских частей, в том числе легендарной дивизией имени Дзержинского, оборонными предприятиями и активным малым и средним бизнесом.

«Все участники нашего округа в этом году внесли свой вклад в его развитие. Благодаря совместным усилиям мы достигли значительных успехов. Желаю всем здоровья, бодрости духа и удачи в реализации планов, а также успеха в специальной военной операции», — добавил Брынцалов.

Сергей Юров также поздравил присутствующих с приближающимися праздниками и сообщил о росте доходов Балашихи на 20% в 2024 году, а также увеличении объема отгрузки предприятий на 15%. Это создает условия для успешного выполнения поставленных задач.

«За 2024 год Балашиха вошла в десятку лучших городов Московской области и заняла шестое место в рейтинге муниципалитетов Подмосковья. Это результат труда людей, работающих в нашем округе», — отметил Юров.

Закончился праздник выступлением творческих коллективов округа, добавив яркие эмоции к торжественному событию.