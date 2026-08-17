Военно-спортивный слет завершился в Одинцовском округе

С 11 по 14 августа в парке «Патриот» проходила военно-спортивная игра «Юнавиа». Слет собрал 210 участников — 30 команд из 24 регионов России соревновались в авиационной и тактической подготовке.

Ключевой блок программы был посвящен авиационной тематике — на аэродроме ВКС и в аэроклубе ребята попробовали свои силы в сборке парашюта. Кроме того, показали навыки в пилотировании БПЛА и попробовали силы в прохождении полетной трассы.

Помимо авиационной составляющей, школьников ждала насыщенная культурная программа. Они посетили Музейную площадку № 1 — энциклопедию отечественного военного искусства, где имели возможность проследить за эволюцией авиации, бронетанковых войск, средств противовоздушной обороны.

Победителем игры стала команда «Школа юных летчиков» из Удмуртской Республики, следом за ней расположился коллектив из Тюменской области «Беркут». Замкнули тройку сильнейших представители Республики Татарстан из команды «Авиаторы 35». Наградил ребят Герой России, начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.

«Я искренне рад, что вы освоили новое, закрепили свои уже профессиональные знания и приобрели новых друзей. Но самое важное — это то, что рядом с вами находятся ваши близкие товарищи, с которыми по жизни в единой команде вы сможете достичь еще больших результатов — уверен, что вам все по силам!» — обратился к участникам Владислав Головин.

«Юнавиа» — это проект, посвященный патриотическому воспитанию и профессиональному самоопределению молодежи. Его цель — подготовка будущих специалистов для служения в Воздушно-космических силах, в гражданской авиации, в авиастроительной и космической отраслях.