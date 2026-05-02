Военно-спортивный клуб провел первые занятия по радиосвязи в Серпухове

В серпуховском клубе «Пересвет» прошли первые занятия по радиосвязи под руководством председателя местного отделения Союза радиолюбителей России Владимира Елагина. Участники сразу применили теорию на практике и почувствовали себя частью сообщества радиолюбителей.

Занятия собрали представителей военно-спортивного клуба «Пересвет», добровольной народной дружины Серпухова и Русской общины. Владимир Елагин поделился с ними глубокими знаниями и опытом. Атмосфера встречи сложилась теплой и дружеской. Каждое слово лектора слушали с неподдельным интересом.

«Владимир Александрович — настоящий мастер своего дела. Его профессионализм вызывает искреннее уважение», — отметили в клубе «Пересвет».

Участники получили ценные теоретические сведения и тут же опробовали их на практике. Это позволило им быстро включиться в процесс.

Состоявшееся занятие стало полезным и вдохновляющим стартом для всех присутствующих. Участники назвали его первым шагом на пути к освоению радиосвязи. Дальнейшие встречи планируется проводить регулярно.