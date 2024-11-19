Военно-спортивные соревнования прошли в Солнечногорске

Открытые военно-спортивные соревнования «Казачий сполох», посвященные 83-й годовщине подвига 28 панфиловцев, прошли на базе школы № 4 в Солнечногорске. За переходящий кубок атамана в этом году боролись рекордные 17 команд. Мероприятие объединило 180 участников из разных округов Подмосковья.

«Казачий сполох» включал в себя различные этапы по военно-прикладным видам спорта, а также теоретические блоки. Подобные соревнования проходят в Солнечногорске с 2014 года.

«В отличие от прошлых соревнований в этот раз модернизировали этапы. К примеру, эстафета включала в себя пять заданий одновременно. Всего в „Сполохе“ девять этапов. Самыми яркими стали „эстафета“, „эвакуация раненого“ и „тактическая полоса“», – рассказал организатор и главный судья соревнований Дмитрий Колтунов.

Особое внимание в этом году было уделено системе учета очков: участники могли заработать дополнительные баллы, изучив серию методических постов.