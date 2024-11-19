Военно-спортивные соревнования прошли в Солнечногорске
Открытые военно-спортивные соревнования «Казачий сполох», посвященные 83-й годовщине подвига 28 панфиловцев, прошли на базе школы № 4 в Солнечногорске. За переходящий кубок атамана в этом году боролись рекордные 17 команд. Мероприятие объединило 180 участников из разных округов Подмосковья.
«Казачий сполох» включал в себя различные этапы по военно-прикладным видам спорта, а также теоретические блоки. Подобные соревнования проходят в Солнечногорске с 2014 года.
«В отличие от прошлых соревнований в этот раз модернизировали этапы. К примеру, эстафета включала в себя пять заданий одновременно. Всего в „Сполохе“ девять этапов. Самыми яркими стали „эстафета“, „эвакуация раненого“ и „тактическая полоса“», – рассказал организатор и главный судья соревнований Дмитрий Колтунов.
Особое внимание в этом году было уделено системе учета очков: участники могли заработать дополнительные баллы, изучив серию методических постов.
Призовые места среди младших групп распределились следующим образом: первое место — у команды «Отважные» школы № 3 из Мытищ, второе место заняла команда «Варяг-Z» гимназии № 7 из Подольска, а третье место досталось команде «Рагнар» школы № 9 из Мытищ.
Среди старших групп первое место заняла команда «Варяг» гимназии № 7 из Подольска, второе место — у команды «Отряд Аврора» школы № 9 из Мытищ, а третье — у команды «Красная звезда» школы № 12 из Мытищ.
«Ребята между собой дружны, но чувствовался соревновательный дух. У всех высокий уровень физической подготовки. Поздравляю победившие команды, а всем участникам желаю новых спортивных вершин», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
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