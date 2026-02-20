Военно-спортивные соревнования прошли в школах Воскресенска

Накануне Дня защитника Отечества методисты учреждений культуры организовали для школьников округа спортивные праздники и программы. Учащиеся соревновались в ловкости, силе, сборке автомата и прохождении полосы препятствий.

В школе имени летчика-испытателя Сергея Рыбникова сотрудники Дома культуры деревни Чемодурово провели традиционную военно-спортивную программу «А ну-ка, парни!». Жюри, в состав которого вошли депутат округа Екатерина Павлова, спасатель первого класса Дмитрий Филатов и ветеран Афганской войны Евгений Пряничников, оценивало подготовку будущих защитников.

Команды проходили испытания: «Разминка», «Быстрые и ловкие», «Скованные одной цепью», «Марш-бросок», «Спасение пострадавшего», «Экипировка», а также состязались в сборке и разборке автомата и перетягивании каната. Победу одержали ребята из 12-го здания школы, но каждая команда получила подарки и заряд хорошего настроения.

Во Дворце культуры «Юбилейный» для учеников школы «Вектор» прошел спортивный праздник «Бравые ребята». Две команды пятиклассников прошли испытания «Строевая подготовка», «Санчасть», «Полоса препятствий» и другие. Ребята справились с заданиями на отлично, проявив организованность и командный дух. Каждый участник получил сладкие призы.