Военно-спортивные соревнования пройдут в поселке Быково 22 сентября

Соревнования пройдут на территории Храма Воскресения Христова в Раменском округе. Участники будут состязаться в военно-прикладных видах спорта и тематической викторине.

Для спортсменов подготовят полосу препятствий, православно-историческую викторину. В турнире поучаствуют более 100 человек из Раменского округа, Москвы и Московской области.

«Этот турнир будет посвящен святому благоверному князю Александру Невскому, новым героям, вставшим на защиту Святой Руси против мирового зла. Участникам турнира еще мало лет, но в твердости их строя, в умении преодолевать препятствия, обращаться с оружием, помогать боевому товарищу, оказывать медицинскую помощь — это все дисциплины соревнований — видна готовность вырасти в достойного защитника страны. Нашей страны, которая по слову болгарского поэта Дончо Дончева „иному миру — не чета“!» — сказал настоятель храма Воскресения Христова протоиерей Олег.

Во время соревнований будет работать полевая кухня.

Отметим, что такие мероприятия на территории храма проходят регулярно. В них участвуют школьники, кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».