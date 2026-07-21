Военно-спортивные соревнования пройдут в Чехове

23 июля на аэродроме Волосово состоятся открытые соревнования на кубок памяти Героя России гвардии лейтенанта Андрея Рябцева. Турнир соберет 10 команд из Самары, Урала, Москвы и Подмосковья.

Муниципальный округ Чехов на межрегиональных состязаниях представят две сборные — «Лопасненский батальон» и «Варяг».

Участникам предстоит пройти несколько испытаний и показать свои умения в стрельбе из пневматической винтовки, использовании противогаза, ориентировании на местности, снаряжении магазина патронами, физической подготовке, метании гранат, работе с симулятором БПЛА, тактической медицине и военно-историческом тестировании.

Военно-спортивные состязания пройдут в Московском городском аэроклубе ДОСААФ России. Начало запланировано на 10:00. Вход на мероприятие свободный, поэтому поболеть за любим ую команду сможет каждый.