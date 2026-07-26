Военно-спортивные соревнования памяти Героя России прошли в Чехове
На аэродроме Волосово в Чехове прошли третьи открытые военно-спортивные соревнования на переходящий кубок Героя России гвардии лейтенанта Андрея Рябцева. В них приняли участие 10 военно-патриотических объединений из Москвы, Подмосковья, Самары и Урала.
Глава Чехова Михаил Собакин отметил, что под этим кубком объединяются ребята из разных регионов страны. Самое главное — они объединяются под эгидой памяти о героях, на которых воспитывается подрастающее поколение.
Андрей Рябцев с детства интересовался военной историей, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, служил в Самаре. Героически погиб в 2023 году, выполняя боевую задачу и спасая товарищей. Посмертно награжден званием Героя России.
Руководитель Чеховского отделения Ассоциации ветеранов СВО Артем Чурилов поблагодарил наставников и тренеров за вклад в развитие молодежи. Участников ждали этапы: стрельба из пневматической винтовки, надевание противогаза, ориентирование, снаряжение магазина, физическая подготовка, метание гранат, управление беспилотниками, тактическая медицина и военно-исторический тест.
Командир отряда «Лопасненский батальон» Валерия Калуцких рассказала, что команда усердно готовилась к соревнованиям. Участник команды «Арбалет» Кирилл Ковалев отметил, что главное — не победа, а возможность быть в компании хороших людей.
Инициатором соревнований выступил Центр военно-патриотического воспитания и спорта «Звено». Его директор Илья Русинов пояснил, что соревнования проводятся в рамках летних сборов уже в третий раз.
Мама Героя России Вера Ряшина отметила, что эстафета придумана друзьями и педагогами Андрея по тем направлениям, которые были важны для него: военно-исторический тест, тактическая медицина, управление беспилотниками. На аэродроме также оформили мемориал о героях — участниках специальной военной операции.
Победителем соревнований стал «Лопасненский батальон», второе место занял клуб «Финист», третье — команда «Арбалет».