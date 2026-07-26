26 июля 2026 20:44 Военно-спортивные соревнования памяти Героя России прошли в Чехове Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов Подмосковье

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На аэродроме Волосово в Чехове прошли третьи открытые военно-спортивные соревнования на переходящий кубок Героя России гвардии лейтенанта Андрея Рябцева. В них приняли участие 10 военно-патриотических объединений из Москвы, Подмосковья, Самары и Урала.

Глава Чехова Михаил Собакин отметил, что под этим кубком объединяются ребята из разных регионов страны. Самое главное — они объединяются под эгидой памяти о героях, на которых воспитывается подрастающее поколение. Андрей Рябцев с детства интересовался военной историей, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, служил в Самаре. Героически погиб в 2023 году, выполняя боевую задачу и спасая товарищей. Посмертно награжден званием Героя России.

Руководитель Чеховского отделения Ассоциации ветеранов СВО Артем Чурилов поблагодарил наставников и тренеров за вклад в развитие молодежи. Участников ждали этапы: стрельба из пневматической винтовки, надевание противогаза, ориентирование, снаряжение магазина, физическая подготовка, метание гранат, управление беспилотниками, тактическая медицина и военно-исторический тест.