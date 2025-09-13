Военно-спортивные соревнования ко Дню города прошли в Серпухове

В Серпухове в Дашковской школе прошли военно-спортивные соревнования «Будь готов!», приуроченные ко Дню города. В них приняли участие более 350 учеников, которые продемонстрировали навыки и умения в различных дисциплинах.

Мероприятие провели с целью продвижения спорта и прикладных дисциплин среди молодежи, а также патриотического воспитания. Участники проверили навыки навигации в лабиринте, испытали ловкость и выносливость при прохождении туристической полосы препятствий, продемонстрировали военную подготовку и отработали действия во время чрезвычайных ситуаций.

Соревнования «Будь готов!» стали важным событием для молодежи Серпуховского округа, направленным на физическое развитие и формирование гражданской ответственности. Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников.