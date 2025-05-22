Военно-спортивные соревнования «Казачий сполох» прошли в Солнечногорске
Мероприятие состоялось на базе школы № 4 в Солнечногорске. За кубок Атамана боролись 10 команд, или 140 ребят из разных городов Подмосковья.
Событие началось с торжественного построения и марша команд, в состав которых вошли юноши и девушки в возрасте от 10 до 17 лет, представляющие военно-патриотические клубы, казачьи общества, «Юнармию» и «Движение первых».
Участники продемонстрировали свои навыки в 14 дисциплинах, включая подтягивания, преодоление полосы препятствий, стрельбу, спасение раненых и оказание первой медицинской помощи.
«К нам приехали ребята из Мытищ, Подольска, Зеленограда, Солнечногорска. В этом году „Казачий сполох“ перетерпел изменения. У нас появились две соревновательные площадки вместо одной, потому что у нас добавилось больше полевых дисциплин», — рассказал директор военно-спортивного центра «Виктория», организатор соревнований Дмитрий Колтунов.
Победителей и призеров определили в двух возрастных категориях. Лучшей среди младших стала команда лицея № 1 имени Блока из Солнечногорска, а среди старших отличились подольские гимназисты. Лидеров определили и в отдельных номинациях, в том числе шуточных. Всех победителей наградили переходящим кубком, медалями, грамотами и сертификатами.
«На протяжении 12 лет два раза в год проходят данные соревнования. Они имеют огромное значение для патриотического воспитания молодого поколения, прививают любовь к родине и чувство ответственности за страну», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.
Для участников помимо соревнований организовали различные активности: мастер-классы по плетению маскировочных сетей и изготовлению изделий для фронта, а также мини-выставку с предметами из зоны специальной военной операции. Кроме того, на мероприятии выступили группа Геннадия Касьянова с фланкировкой шашками, творческие коллективы из Москвы, Подмосковья и Республики Беларусь.
Организаторами «Казачьего сполоха» стали Хуторское казачье общество поселка Андреевка, военно-спортивный центр «Виктория» при поддержке администрации округа, партии«Единая Россия», Коллегии по окормлению казачества при отделе по взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством Сергиево-Посадской епархии.