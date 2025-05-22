Военно-спортивные соревнования «Казачий сполох» прошли в Солнечногорске

Мероприятие состоялось на базе школы № 4 в Солнечногорске. За кубок Атамана боролись 10 команд, или 140 ребят из разных городов Подмосковья.

Событие началось с торжественного построения и марша команд, в состав которых вошли юноши и девушки в возрасте от 10 до 17 лет, представляющие военно-патриотические клубы, казачьи общества, «Юнармию» и «Движение первых».

Участники продемонстрировали свои навыки в 14 дисциплинах, включая подтягивания, преодоление полосы препятствий, стрельбу, спасение раненых и оказание первой медицинской помощи.

«К нам приехали ребята из Мытищ, Подольска, Зеленограда, Солнечногорска. В этом году „Казачий сполох“ перетерпел изменения. У нас появились две соревновательные площадки вместо одной, потому что у нас добавилось больше полевых дисциплин», — рассказал директор военно-спортивного центра «Виктория», организатор соревнований Дмитрий Колтунов.

Победителей и призеров определили в двух возрастных категориях. Лучшей среди младших стала команда лицея № 1 имени Блока из Солнечногорска, а среди старших отличились подольские гимназисты. Лидеров определили и в отдельных номинациях, в том числе шуточных. Всех победителей наградили переходящим кубком, медалями, грамотами и сертификатами.