Военно-спортивную игру «Зарница» провели в лицее № 21 в Химках

Патриотическое мероприятие провели в честь Дня освобождения Московской области от немецких фашистов в Химках. Участники преодолели полосу препятствий и ответили на вопросы викторины.
Участникам рассказали о важности памятной даты в истории нашей страны.
«Наш долг — передать память о героях нашим потомкам. Вечная память защитникам Отечества, павшим на полях сражений за наше общее будущее!» — сказал депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.
Участники команды «Юность Сходня» Амин Бобобеков и Артемий Полушко заняли первое место в соревнованиях.
Мероприятие провели в рамках масштабной патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая успешно реализуется в округе с июля прошлого года. Ее главная задача — привить подрастающему поколению чувство любви к Родине.
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