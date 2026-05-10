Военно-спортивную игру провели для кадетов в Химках

Военно-спортивная игра «Зарница — 2026», посвященная 81-й годовщине Победы, прошла 7 мая на плацу кадетского корпуса в микрорайоне Сходня. Участниками стали ученики 5–10 классов школы-интерната и приглашенные команды из четырех учебных заведений Химок: «Перспектива», 20-й школы, «Лиги первых» и лицея № 15.

В программу вошли стрельба по мишеням, разборка и сборка автомата АК-74 на время, надевание противогаза и общевойскового защитного комплекта, а также тактическая медицина: вытащить условно раненого с поля боя и оказать первую помощь.

«Это живой урок мужества, который соединяет поколения. Глядя на то, с какой серьезностью и самоотдачей ребята проходят испытания, мы видим настоящих защитников Отечества», — отметил депутат Химок Руслан Шаипов.

Директор школы Людмила Суслова поделилась, что военно-спортивные игры проходят в десятый раз по инициативе педагогов. По завершении игры для участников и зрителей организовали традиционную полевую кухню: всех ждали горячая гречневая каша с тушенкой и чай.

Среди средних возрастных групп первое место заняла команда школы-интернат «Продленка» (7 класс), второе — «Лига первых» (команда «Альянс»), третье — школа № 20 (команда «Спецназ»).

Среди старших возрастных групп победила команда школы-интернат «Патриоты» (10 класс), второе место занял лицей № 15 (команда «Спасатели»), третье — команда школы-интернат «Феникс» (8 класс).