Военно-спортивную игру к годовщине Победы провели в Солнечногорске

В колледже «Подмосковье» в деревне Козино 21 мая прошло ежегодное мероприятие «Звезда». Участие приняли команды из колледжей и техникумов Рузы, Можайска, Волоколамска, Сергиева Посада и других городов Подмосковья.

Семь команд соревновались в строевом смотре, военизированной эстафете, метании гранаты, преодолении полосы препятствий, стрельбе в электронном тире, исторической викторине и тесте по оказанию первой доврачебной помощи. Победила команда колледжа «Подмосковье». Второе место занял Сергиево-Посадский колледж, третье разделили Можайский техникум и Волоколамский филиал Красногорского колледжа.

Заместитель главы округа Ирина Тишина отметила, что такие мероприятия объединяют студентов из разных городов, позволяют проверить силы, проявить командный дух и прикоснуться к героическим традициям страны. Игра вышла на региональный уровень, и с каждым годом интерес к ней растет.

Завершились соревнования выступлениями творческих коллективов с танцевальными и вокальными номерами, а также обедом из полевой кухни с солдатской кашей. Игра проводится с 2017 года и воспитывает в студентах дух патриотизма и уважение к истории Отечества. На мероприятии также присутствовали представители молодежного центра «Подсолнух» и военнослужащие.