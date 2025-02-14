Военно-спортивная программа для школьников прошла в Воскресенске

Сотрудники Дома культуры деревни Чемодурово провели мероприятие «Великая честь — Родине служить». Так, на соревнованиях встретились команды «Пламя» из МОУ «СОШ имени Героя России, летчика-испытателя Сергея Рыбникова» и «Альфа» из МОУ «Лицей имени Героя Советского Союза Стрельцова П.В.».

Жюри, состоящее из ветеранов военных действий, прошедших службу в Афганистане и на Северном Кавказе, а также из инструкторов различных военно-патриотических клубов и спортивных комплексов, оценивало уровень подготовки участников. Программа состязаний включала несколько этапов, на которых команды продемонстрировали навыки строевой подготовки и физическую форму.

На этапе эстафет команды по очереди проходили различные испытания на время. По итогам борьбы с небольшим отрывом лидерство завоевала команда «Альфа». В качестве поощрения каждая команда получила сладкие подарки.