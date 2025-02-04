Военно-спортивная игра «Зарница» прошла в Дмитрове

Мероприятие состоялось на стадионе «Локомотив» и было посвящено 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На игре собрались 25 школьных команд из Дмитровского муниципального округа.

Участникам предстояло проявить себя на восьми этапах: «Разведчики», «Полевой госпиталь», «Метание гранаты в цель», «Жим гири», ориентирование «Разведка патрулей», «Болото», «Радиационная, химическая и биологическая защита от ОМП» и «Воинские звания ВС РФ».

В результате командной работы первое место завоевала Дмитровская школа № 9, второе — лицей № 4 Дмитрова, третье заняла Яхромская школа № 1.

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин отметил, что интерес школьников к военно-патриотическим мероприятиям продолжает расти.

«Важно отметить, что главное в таких соревнованиях — не только победа, но и сам процесс участия, который укрепляет дух единства, патриотизма и взаимовыручки среди подрастающего поколения», — сказал Иван Курданин.

Традиционным финалом игры стало угощение от полевой кухни.