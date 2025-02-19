Военно-спортивная игра ко Дню защитника Отечества прошла в Подольске

В школе имени Дмитрия Зернова в Подольске прошла военно-спортивная игра «Защитник Отечества». Участниками состязаний стали свыше сотни студентов средне-технических образовательных учреждений из восьми команд.

Ребята преодолели полосу препятствий, сразились в военизированной игре «Зарница», прошли этапы «Маятник», «Метание гранаты», «Транспортировка пострадавшего», «Мышеловка», «Болото», «Атака», «Героические страницы Великой Отечественной войны», «Воинские звания Вооруженных сил Российской Федерации».

Лидерами игр стали студенты гуманитарно-технического колледжа «Знание». Почетное второе место заняли ребята из Подольского колледжа имени Александра Никулина и третье место досталось участникам из колледжа «Московия».

Отметим, что при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье создали все условия для качественного обучения детей в образовательных учреждениях Особое внимание уделяют научно-исследовательской деятельности и патриотическому воспитанию.