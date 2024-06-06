Военно-спортивная игра «Юнармейские старты» прошла в Воскресенске

Первые «Юнармейские старты» состоялись в 2015 году под руководством Николая Хохлова, тогда за победу боролись девять команд. Ежегодно организаторы стараются разнообразить испытания и внести в них что-то новое.

Игра помогает ребятам найти друзей и получить опыт, рассказал командир одной из команд Даниил Смирнов.

«Я считаю, такие слеты нужно проводить, у нас заводятся новые друзья, знакомства, опыт, мало ли что, как говорится», — отметил он.

Старты состояли из девяти этапов. На них ребята смогли на практике проверить свои знания и навыки. Участники прошли полосу препятствий, оказали первую помощь, вспомнили воинские звания и снарядили магазин автомата. В результате первое место получили кадеты лицея № 1 из Ступина. В тройку лучших также вошли команды «Ратник» из Электростали и «Факел» из Шатуры.

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