Военно-спортивная игра «Юнармеец» прошла в Домодедове
XVII окружная спортивная игра прошла в Ильинской воинской части. В ней приняли участие 22 команды из общеобразовательных школ городского округа Домодедово.
Игру «Юнармеец» посвятили весеннему призыву на военную службу в Вооруженные Силы России. Она стала частью муниципального этапа «Зарницы 2.0».
«Детей перед собой я здесь не вижу, я вижу бойцов. Очень приятно осознавать, что у нашей молодежи такая активная жизненная позиция где-то выступать, чем-то заниматься», — сказал Сергей Аксенов, командир воинской части, полковник.
Соревнования проводились в двух возрастных категориях: 12-14 лет и 15-17 лет. Участники прошли 10 этапов, среди которых — марш-бросок, историческая викторина, лазерный тир и другие. Среди нововведений — управление беспилотным летательным аппаратом.
В военно-спортивной игры важны физическая подготовка, смекалка и умение работать в команде.
«Готовились с учетом того, что у нас три дня подряд соревнования. Наш командир натаскивала ребят. Я бывший сотрудник МВД, поэтому работу с ОЗК, работу с оружием, звания и морские, и армейские они знают», — сказал Сергей Макаров, руководитель отряда «Истребитель» Домодедовской школы № 9.
Победителями стали команда «Патриоты Ильинки» из Ильинской школы и команда «Мотострелки» Барыбино-Белостолбовского образовательного учреждения. Они отправятся на региональный этап «Зарницы 2.0» защищать честь городского округа Домодедово.