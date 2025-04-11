Военно-спортивная игра «Юнармеец» прошла в Домодедове

XVII окружная спортивная игра прошла в Ильинской воинской части. В ней приняли участие 22 команды из общеобразовательных школ городского округа Домодедово.

Игру «Юнармеец» посвятили весеннему призыву на военную службу в Вооруженные Силы России. Она стала частью муниципального этапа «Зарницы 2.0».

«Детей перед собой я здесь не вижу, я вижу бойцов. Очень приятно осознавать, что у нашей молодежи такая активная жизненная позиция где-то выступать, чем-то заниматься», — сказал Сергей Аксенов, командир воинской части, полковник.

Соревнования проводились в двух возрастных категориях: 12-14 лет и 15-17 лет. Участники прошли 10 этапов, среди которых — марш-бросок, историческая викторина, лазерный тир и другие. Среди нововведений — управление беспилотным летательным аппаратом.