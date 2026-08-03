Военно-спортивная игра для школьников прошла в Воскресенске

В спорткомплексе «Федино» в Воскресенске 31 июля прошла военно-спортивная игра «Юнармейское небо», посвященная 96-летию Воздушно-десантных войск. Участники состязались в стрельбе, силовых упражнениях и тактической подготовке.

Союз десантников проверял меткость в стрельбе и силу в этапе «Одень солдата». Юнармейцы прошли кросс на 2,7 километра и проверку на точность в метании ножей. Инструкторы «Спарты» прокачали тактическую подготовку, а наставники военно-патриотического клуба «Шторм» — навыки альпинизма и владения оружием. Отдельный блок был посвящен оказанию первой помощи: ребята учились останавливать кровотечение, накладывая жгут, и транспортировать «пострадавшего».

По итогам соревнований первое место заняла команда «Шторм» военно-патриотического клуба «Шторм», второе место — команда «Легион» гимназии № 1, третье место — команда «Роза ветров» лицея «ВКШ». Все участники получили награды и памятные подарки, а также ценный опыт работы в команде. Игра стала ярким событием в жизни молодежи Воскресенска.