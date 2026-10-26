Военно-спортивная игра для школьников прошла в Воскресенске

На базе спортивного комплекса «Федино» в городском округе Воскресенск 24 октября прошла открытая военно-спортивная игра «Юнармейский спецназ». Свои команды представили школа № 3, гимназия № 1, Воскресенская кадетская школа и военно-патриотический клуб «Сова» из Химок.

В торжественном открытии приняли участие депутаты Воскресенска Екатерина Павлова и Максим Дорошкевич, а также руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура.

Ребята продемонстрировали навыки на нескольких этапах: кросс и метание ножей, тактическое перемещение, альпинистская подготовка, стрельба из винтовки, радиационная и химическая защита, общая физическая подготовка.

Победители и участники получили награды и подарки. Завершилось мероприятие традиционным солдатским обедом — горячей кашей и чаем со сладостями.