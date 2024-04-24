Военно-полевая игра «Стратегия Победы» прошла в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 12:25 Военно-полевая игра «Стратегия Победы» прошла в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Военно-полевая игра «Стратегия Победы» прошла в центральном парке Солнечногорска. В командных испытаниях соперничали более 100 учащихся образовательных учреждений, воспитанников военно-патриотических клубов, юнармейцев и представителей «Движения Первых».

Ребята выполняли теоретические и практические задания по различным военно-прикладным дисциплинам. Они соревновались на скорость и правильность исполнения заданий. Также для ребят провели мастер-классы по разборке и сборке АК-74 и пистолета Макарова.

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«Военно-полевая игра проходит ежегодно в преддверии Дня Победы. Цель у нас — патриотическое воспитание молодежи, привитие здорового образа жизни, любви к родине», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

По итогам соревнований лидером среди младших участников в возрасте от восьми до 11 лет стала команда Обуховской школы. Среди старших участников в возрасте до 14 лет победила команда из гимназии № 6. Победителей и призеров наградили кубками, грамотами и подарками от спонсоров.

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