Военно-патриотическую игру «Зарница» провели в Химках

В лицее № 10 городского округа Химки для учащихся провели военно-патриотическую игру «Зарница». Ее посвятили дню утверждения первого физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне».

Перед собравшимися выступила депутат Совета депутатов Надежда Смирнова. По ее словам, нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» помогают определить уровень развития основных физических качеств человека: скорости, выносливости, гибкости, координации, силы.

Муниципальный депутат Юлия Мамай напомнила, что сдать показатели может каждый желающий. Центр тестирования «Готов к труду и обороне» работает в спортивном комплексе «Арена Химки» по адресу: улица Кирова, дом № 24.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона: катков, оздоровительных центров, манежей, стадионов, бассейнов и не только.