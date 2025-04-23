Военно-патриотическую игру провели для учеников школы «Гармония» в Можайске

Активисты отделений «Юнармии» и «Движения Первых» из Можайска организовали тематическое мероприятие для учеников начальной школы «Гармония». Они обучали ребят строевой подготовке, стрельбе и оказанию медпомощи.

Участниками игры стали шесть команд. Мероприятие провели на территории школы.

Ребята состязались в строевой подготовке, разборке и сборке автомата Калашникова, знании воинских званий и меткости стрельбы, оказании медпомощи и эстафетах.

Судить команды позвали педагогов образовательного учреждения. Также результаты оценивали сами организаторы.

В итоге первое место заняла команда «Настоящие воины». Серебряным призером стала сборная «Смелые». На третьем место оказались ребята из команды «Военные капибары».

«Детям очень понравились практические занятия — они с интересом приняли участие в патриотических играх, научились новым и полезным навыкам. Любовь к Родине — это всегда ценно для человека, и важно прививать эту любовь следующим поколениям», — прокомментировала одна из организаторов Анна Любимова.