Военно-патриотическую игру для молодежи провели в Дмитровском округе

Участие в военно-патриотической игре «Северный рубеж» приняли более 100 юнармейцев и кадетов из Москвы, Дмитрова, Клина, Талдома, Раменского и других населенных пунктов. На территории бывшего зенитно-ракетного дивизиона около села Рогачево развернулся палаточный городок с полевой кухней, охраной и медицинским сопровождением.

Трехдневная программа испытаний включала медицинскую, туристическую и пожарную подготовку, стрельбу и ориентирование. Участники проверили знания в викторине по истории, а также продемонстрировали организационные способности при обустройстве полевого лагеря. Проверкой на прочность стала традиционная полоса препятствий с прыжком в воду. В этом году ребята впервые соревновались в управлении беспилотниками.

«Несмотря на капризы погоды, ребята показали настоящий характер. Каждый этап — это не просто соревнование, а урок взаимовыручки и ответственности», — отметил руководитель игры Алексей Коневцев.

Победителями в своих категориях стали команды «Пламя» поселка Новосиньково и московские «Наследники Победы».

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов, который посетил мероприятие, отметил, что игра собирает много активной молодежи.

«Три дня испытаний и новых знакомств — это бесценный опыт, который остается с каждым на всю жизнь. Рад, что наша молодежь растет в таких традициях и с таким командным духом», — подчеркнул руководитель муниципалитета.