Военно-патриотическую эстафету «Юнармии» провели в Подольске

В детско-юношеском оздоровительном центре «Ромашка» состоялась мероприятие, организованное местным отделением движения «Юнармия». В соревнованиях приняли участие 49 детей из разных отрядов.

Им предстояло пройти семь тематических станций, на каждую отводилось 15 минут. Ребята пробовали свои силы в сборке и разборке автомата, стрельбе в лазерном тире, преодолении полосы препятствий, надевании костюма РХБЗ, альпинизме, а также демонстрировали знания воинских званий.

Все этапы были построены как эстафета: от станции к станции участники двигались по маршруту, завершая марш-бросок на финише.

«Юнармия» проводит военно-патриотические мероприятия в «Ромашке» уже четвертый год подряд. Эстафета стала традицией и важной частью летней смены, помогая детям не только проверить свои силы, но и приобщиться к патриотическому движению.