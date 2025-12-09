Военно-патриотическое объединение создали в школе № 6 в Лобне

Церемония торжественного открытия объединения состоялась 8 декабря. «Лобненский рубеж» станет площадкой для патриотического воспитания школьников, где они смогут изучать историю родного края, традиции военной службы и основы гражданской ответственности.

Организаторы пояснили, что такое название выбрано не случайно — именно на Лобненском рубеже фашистов остановили на подступах к Москве и началось контрнаступление советских войск в декабре 1941 года.

На открытие пришли почетные гости: глава Лобни Анна Кротова, руководители филиала Ассоциации ветеранов СВО Александр Бронников и местного отделения «Боевого братства» Алексей Мочалов, а также представители Союза десантников городского округа Клин и объединения «Голубые береты».

Анна Кротова подарила школьникам денежный сертификат для приобретения необходимого инвентаря.

«Лобня — город героев, где решалась судьба Родины. Мы чтим наше прошлое, живем настоящим и строим будущее. Наша цель — чтобы молодое поколение ценило и берегло великую память», — подчеркнула глава городского округа.

Гости из объединения военно-патриотического «Голубые береты» устроили показательные выступления, продемонстрировав работу с макетами огнестрельного оружия.