Военно-патриотический турнир «Щелковский рубеж» прошел в Подмосковье
Более 200 школьников и воспитанников патриотических клубов приняли участие в турнире «Щелковский рубеж» в Подмосковье. Они боролись за кубок ветерана СВО Виктора Дядюры.
Турнир объединил теорию, физическую подготовку и прикладные военные дисциплины. Главными арбитрами стали участники спецоперации и представители Ассоциации ветеранов СВО. Среди них — летчик-космонавт полковник ВКС Евгений Тарелкин, герой ЧВК «Вагнер» Александр Павлов, кавалер ордена Мужества, награжденный медалью «За воинскую доблесть» второй степени, Николай Смирнов и другие.
«Сегодняшние школьники показали не просто спортивные результаты, а настоящую волю к победе и уважение к нашей истории. Именно такие ребята – будущее нашей страны», – сказал кавалер ордена Мужества Виктор Дядюра.
Площадку разделили на тематические секторы: строевая выучка, тактическая медицина, огневая и техническая подготовка, связь и интеллект, физическая выносливость.
«Наша задача – быть рядом, направлять их и показывать, что героизм начинается с дисциплины, отличного знания истории и умения вовремя прийти на помощь товарищу. Этот турнир в Щёлково задал высокую планку для всего Подмосковья», – отметил кавалер трех орденов Мужества, председатель Ассоциации Кирилл Лосунчуков.
В рамках турнира администрация Щелкова и Ассоциация ветеранов СВО отправили на передовую гуманитарную помощь вместе с детскими рисунками и письмами.