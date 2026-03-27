Военно-патриотический турнир «Щелковский рубеж» прошел в Подмосковье

Более 200 школьников и воспитанников патриотических клубов приняли участие в турнире «Щелковский рубеж» в Подмосковье. Они боролись за кубок ветерана СВО Виктора Дядюры.

Турнир объединил теорию, физическую подготовку и прикладные военные дисциплины. Главными арбитрами стали участники спецоперации и представители Ассоциации ветеранов СВО. Среди них — летчик-космонавт полковник ВКС Евгений Тарелкин, герой ЧВК «Вагнер» Александр Павлов, кавалер ордена Мужества, награжденный медалью «За воинскую доблесть» второй степени, Николай Смирнов и другие.

«Сегодняшние школьники показали не просто спортивные результаты, а настоящую волю к победе и уважение к нашей истории. Именно такие ребята – будущее нашей страны», – сказал кавалер ордена Мужества Виктор Дядюра.