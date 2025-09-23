Военно-патриотический турнир прошел в Щелкове

В округе прошло масштабное военно-патриотическое мероприятие — турнир памяти атамана Владимира Коченкова, который трагически погиб при доставке гуманитарного груза в Луганскую Народную Республику. Это событие собрало представителей военно-патриотических клубов и казачьих организаций, а также большое количество школьников, стремящихся познакомиться с историей и традициями защитников Родины.

Турнир начался с торжественного молебна и заупокойной литии по памяти погибшего атамана, которые провел священник Олег Атласов. После молитвенной части начались спортивные и технические состязания. Участники военно-патриотических клубов «Каскад», «Штурмовик» и «Нормандия» соревновались в различных дисциплинах: стрельбе из лука и пневматического оружия, сборке и разборке автомата Калашникова, метании учебных гранат, а также в беге на различные дистанции.

Кроме того, в рамках мероприятия была организована открытая экспозиция образцов вооружения времен Великой Отечественной войны. Посетители имели возможность ознакомиться с историческими артефактами.