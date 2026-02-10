Военно-патриотический турнир прошел в Лыткарине

В лесопарке «Волкуша» в Лыткарине состоялся Международный военно-патриотический турнир «Кубок Памяти павших бойцов спецназа и специальной военной операции». Мероприятие объединило сотни воспитанников патриотических клубов и центров воспитания со всех уголков России, включая команды из новых регионов страны.

Турнир открылся торжественной церемонией. Перед участниками выступили депутаты городского Совета Лыткарина. В своих обращениях они подчеркнули важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений.

«Ваша готовность защищать Родину и развивать командный дух — это лучшая дань памяти тем, кто отдал жизнь за наше будущее», — отметили депутаты.

Программа соревнований была максимально приближена к реальным армейским будням. Юные патриоты состязались в следующих дисциплинах: огневая подготовка, стрельба и нормативная сборка-разборка оружия, спецподготовка, тактическая медицина и выносливость.