Военно-патриотический слет прошел в Домодедове

Патриотический «Доброслет-2025» прошел на территории храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» в городском округе Домодедово. Мероприятие организовали молодежная организация «Обитель добрых дел», военнослужащие войсковой части в деревне Степыгино, пожарные спасательной части № 237 в селе Растуново, волонтеры и казаки города.

В слете приняли участие более 40 молодых людей из восьми приходов Домодедовского благочиния. В организации помогали 50 человек.

Торжественное открытие прошло после литургии. Участники вынесли флаг России по государственный гимн. Конкурсантов поприветствовали представители духовенства и командования войсковой части.

Соревнования состояли из военной и пожарно-спасательной эстафеты, стрельбы из лука и пневматического ружья, армрестлинга, подтягиваний, отжиманий, сборки автомата, конкурса военной песни и интеллектуальной викторины «Память поколений».

Победителям вручили грамоты и памятные призы.

«Благодарим всех за помощь в проведении! Огромное спасибо участникам, все вы были большие молодцы! А победили, как положено, сильнейшие!» — отметили организаторы мероприятия.