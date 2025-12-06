Военно-патриотический отряд из Химок выступит на международном турнире

Воспитанники военно-патриотического объединения «Сова» и военно-поискового отряда «Страж» из Химок станут участниками II международного турнира «Кубок памяти павших бойцов спецназа и специальных подразделений». Юным патриотам предстоит продемонстрировать физическую подготовку, мастерство владения оружием, навыки оказания первой медицинской помощи.

Городской округ Химки на соревнованиях представят Даниил Иванов, Андрей Стрыжак, Александр Кожухин, Тимофей Власкин и капитан Павел Быков. Ребята выступят среди сильнейших команд России и Белоруссии.

Юные патриоты ежедневно готовятся к состязаниям: в будние дни у них проходят регулярные занятия, а в выходные — полевые тренировки в реальных условиях.

«Мы продемонстрируем наши знания, навыки и умения. Конечно, хочется одержать победу, но итог состязания покажет сам турнир», — сказал инструктор-методист ВПО «Страж» Илья Дробышев.