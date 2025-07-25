Военно-патриотический марафон прошел в летнем лагере в Ленинском округе

Ребята, заинтересованных в изучении вопросов служения своей стране, собрались на базе пришкольного лагеря «Подсолнух» при Бутовской школе № 2. В течение трех дней школьники участвовали в различных мероприятиях, организованных юнармейцами и активистами направления «Служи Отечеству».

Программа включала в себя спортивные состязания, направленные на укрепление командного духа и физической формы, интерактивные занятия о важности военно-патриотического воспитания, обучающие мастер-классы по основам военной подготовки и оказанию первой помощи, а также творческие конкурсы, направленные на развитие креативности и патриотического самосознания.

Ребята не только получили ценные навыки, впечатления и знания, но и приобрели новых друзей, разделяющих их интересы и ценности. Участие в военно-патриотическом марафоне стало для всех незабываемым опытом.

«„Движение первых“ продолжает вдохновлять молодежь на активные действия во имя своего Отечества. Мы гордимся тем, что наши юнармейцы и обучающиеся стали частью этого замечательного события и надеемся, что полученные знания и навыки помогут им в будущем», — отметила глава местного отделения «Движения первых» Ксения Жукова.