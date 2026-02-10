Военно-патриотический лыжный поход пройдет в Одинцове

Мероприятие «Партизанские тропы», посвященное памяти героических партизан и подпольщиков Подмосковья, состоится 14 февраля. Активисты планируют расчистить от снега памятные знаки и зажечь Свечу Памяти у лесного мемориала.

Участники похода посетят места боев, связанные с подвигом рузского партизанского отряда и гибелью Героя Советского Союза Сергея Солнцева. Они побывают на бывшей партизанской базе, разгромленной фашистами в 1941 году, осмотрят памятники и остатки сооружений. Краеведы расскажут о работе поисковых отрядов, их находках и планах по возрождению этого исторического маршрута, проложенного комсомольцами в 1970-е годы.

Маршрут пройдет по лесному массиву западнее деревни Андреевское, в окрестностях озера Глубокое. В конце похода участники смогут приготовить обед на костре. Точные координаты места встречи и сбор группы в 11:00 будут сообщены в телеграм-чате организаторов.