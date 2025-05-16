Военно-патриотический квест в честь 80-летия победы пройдет в Химках 17 мая

Тематический интерактивный квест «Военная разведка. Северо-запад. Химки» пройдет в парке «Дубки» 17 мая. Его посвятят 80-летию Великой Победы.

Жители округа смогут проверить свою сноровку, а также физические и тактические способности. Желающих ждет настоящий курс молодого бойца: их обучат оказывать первую помощь и зашифровывать послания.

Площадка квеста будет разделена на тематические блоки: контрольно-пропускной пункт, плац, медсанбат и другие. Все задания рассчитаны на командную работу и требуют тактических решений.

Мероприятие стартует в 13:00 у спортивной площадки. Зарегистрироваться все заинтересованные жители смогут до 14:00. Анкеты предварительной регистрации доступны по ссылке.

Гости парка, которым не по душе активный и шумный отдых, в это время смогут с пользой провести время на других тематических площадках: посетить лекцию, выставку или кинопоказ.

Кроме того, мероприятия ко Дню Победы пройдут в парках Толстого, Величко, «Экоберег», «Подрезково» и сквере Марии Рубцовой.