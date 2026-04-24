Военно-патриотический фестиваль прошел в Химках

В фестивале принял участие депутат Химок, директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев. Перед гостями выступил военный оркестр гарнизона Центральной войсковой комендатуры Росгвардии под управлением майора Алексея Пинчука. Солисты Фонда памяти Арно Бабаджаняна и детский ансамбль «Нотки Арно» исполнили патриотические песни. Учащиеся школы вместе с оркестром пели «Катюшу», «Мою Москву» и «День Победы».

В завершении фестиваля благодарственные письма участникам концерта вручил сопредседатель попечительского совета, генерал-полковник Валерий Баранов.

«Мы собрались здесь, чтобы еще раз вспомнить тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны, и сказать спасибо тем, кто защищает ее сейчас. Фестиваль проходит в нашей школе уже в десятый раз. Для меня это не просто концерт, а живой урок истории. Спасибо всем, кто сделал этот праздник возможным. Мы будем продолжать эту традицию», — отметил Евгений Иноземцев.

Фестиваль «Главное — Отчизне служить!» учредили в 2016 году Фонд памяти Арно Бабаджаняна совместно с Центральным военным оркестром Минобороны России. Его цели — воспитание патриотизма, популяризация военно-патриотической песни и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.